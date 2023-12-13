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В Кузнецке ищут пенсионерку в розовом костюме и блестящих ботинках

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В среду, 13 декабря, в Кузнецке пропала 77-летняя дезориентированная горожанка Галина Завгородняя (Санькова).

Ориентировка на кузнечанку размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Галина Ивановна небольшого роста - 150 см. У нее нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза.

На пенсионерке были надеты серая с голубыми рукавами ветровка, розовый спортивный костюм, блестящие золотистые ботинки и серая шапка с помпоном.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Завгородней, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112. В поисках предлагают принять участие добровольцам.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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