В Сосновоборском районе в ДТП с лосем пострадали 2 водителя

08.12.2023 | 15:24

В четверг, 7 декабря, близ села Индерка в Сосновоборском районе Пензенской области лось попал под колеса двух автомобилей.

Животное внезапно выбежало на дорогу, и его сбила сначала одна легковая машина, затем - другая.

Оба водителя, ставшие участниками ДТП, получили травмы. Лось погиб. «Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей», - уточнили в региональном минлесхозе.

Чтобы избежать наездов на диких животных, автомобилистам необходимо быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, отметили в ведомстве.

В конце ноября на дорогах Пензенской области за несколько дней в ДТП погибли три косули. Животные вышли на проезжую часть, привлеченные песко-соляной смесью. Одна авария случилась в Белинском районе, погибли сразу две особи. Вторая, как и в случае с лосем, - в Сосновоборском, жертвой стало одно животное.