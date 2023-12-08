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Происшествия

В Сосновоборском районе в ДТП с лосем пострадали 2 водителя

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В четверг, 7 декабря, близ села Индерка в Сосновоборском районе Пензенской области лось попал под колеса двух автомобилей.

Животное внезапно выбежало на дорогу, и его сбила сначала одна легковая машина, затем - другая.

Оба водителя, ставшие участниками ДТП, получили травмы. Лось погиб. «Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей», - уточнили в региональном минлесхозе.

Чтобы избежать наездов на диких животных, автомобилистам необходимо быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, отметили в ведомстве.

В конце ноября на дорогах Пензенской области за несколько дней в ДТП погибли три косули. Животные вышли на проезжую часть, привлеченные песко-соляной смесью. Одна авария случилась в Белинском районе, погибли сразу две особи. Вторая, как и в случае с лосем, - в Сосновоборском, жертвой стало одно животное.

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Источник — фото областного минлесхоза
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