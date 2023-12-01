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Происшествия

В Белинском районе в одном ДТП погибли сразу две косули

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На дорогах Пензенской области за несколько дней в ДТП погибли три косули. Животные вышли на проезжую часть, привлеченные песко-соляной смесью.

Одна авария случилась в Белинском районе, погибли сразу две особи. Вторая - в Сосновоборском, жертвой стало одно животное. Водители в авариях не пострадали.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду Пензенской области, составил 120 тысяч рублей.

«Уважаемые автомобилисты, во избежание ДТП с участием диких животных напоминаем о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах, а также предельного внимания в утреннее и вечернее время, когда животные активно кормятся и зачастую выходят к дороге», - обратились к водителям в региональном минлесхозе.

Ранее пензенские водители стали замечать на дорогах области бесстрашных лосей. Животных также привлекает соль, которую используют для борьбы с гололедом на проезжей части. Одного сохатого встретили на дороге в Заречном, другого - в Золотаревке.

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Источник — фото областного минлесхоза
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