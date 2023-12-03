Стали известны подробности ДТП, в которое попал пензенский депутат

Состояние депутата Пензенской городской думы Андрея Рудского остается стабильно тяжелым. Известно, что народный избранник получил травмы в ДТП.
Как в воскресенье, 3 декабря, сообщил депутат Собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин, Рудской попал в аварию на своем автомобиле марки «Лада-Приора». ДТП случилось в Сердобском районе 1 декабря.
Всего в аварии пострадало четыре человека. Все они живы.
«Его (Рудского. - Прим. ред.) ввели в искусственную кому. Врачи делают все возможное», - написал Сергей Падалкин в своем телеграм-канале.
Ранее Падалкин писал, что Андрей Рудской сейчас находится в реанимации в одной из пензенских больниц.
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