В Пензе иномарка слетела с дороги и едва не врезалась в забор

01.12.2023 | 20:58

Вечером пятницы, 1 декабря, в Пензе иномарка слетела с дороги в кювет и едва не врезалась в забор частного дома.

Это случилось в поселке Монтажном. О происшествии сообщили очевидцы и выложили кадры в Сеть, указав время (19:30).

На записи видны последствия ДТП. Задние колеса иномарки оторваны от земли, дном машина стоит на бугре, а ее передняя часть зарылась в кювет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Ранее пензенцев предупредили о погодных «качелях», из-за которых на дорогах легко образуются снежные заносы и переметы, а также гололед.