В Пензе иномарка слетела с дороги и едва не врезалась в забор

Вечером пятницы, 1 декабря, в Пензе иномарка слетела с дороги в кювет и едва не врезалась в забор частного дома.
Это случилось в поселке Монтажном. О происшествии сообщили очевидцы и выложили кадры в Сеть, указав время (19:30).
На записи видны последствия ДТП. Задние колеса иномарки оторваны от земли, дном машина стоит на бугре, а ее передняя часть зарылась в кювет.
На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.
Ранее пензенцев предупредили о погодных «качелях», из-за которых на дорогах легко образуются снежные заносы и переметы, а также гололед.
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