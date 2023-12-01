В Пензенской области вновь ожидают сильного снегопада

01.12.2023 | 15:04

В ночь на субботу, 2 декабря, в Пензенской области ожидается сильный снегопад. В связи с этим, как сообщает главное региональное управление МЧС, прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

По данным портала gismeteo.ru, снегопад может начаться уже в пятницу вечером и продолжаться всю ночь. С утра к снегу присоединится дождь. Затем осадки прекратятся, но день будет пасмурным.

На сайте Поволжского УГМС сообщается, что в ближайшие дни, с 2 по 4 декабря, пензенцев ждет испытание непогодой.

«Ожидается прохождение ряда циклонических вихрей. Периоды с обильными осадками и сильным ветром будут чередоваться с умеренными морозами и отсутствием осадков. Температурный режим вновь станет колебаться», - предупреждают синоптики.

Из-за погодных «качелей» на дорогах легко образуются снежные заносы и переметы, а также гололед.

Первый в этом сезоне мощный снегопад обрушился на Пензенскую область 20 ноября. Он парализовал движение транспорта, в том числе общественного, в областном центре. Из-за плохой погоды была перекрыта федеральная трасса М-5 «Урал». Дорожно-коммунальные службы боролись с последствиями стихии еще несколько дней после того, как она прошла.