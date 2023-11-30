За 1 день в Пензенской области в ДТП пострадали 3 пешехода

30.11.2023 | 13:17

В среду, 29 ноября, в Пензенской области случилось сразу несколько ДТП с участием пешеходов.

Первая авария произошла напротив дома № 72 на улице Мира в Пензе. По предварительным данным, в 6:45 58-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил 51-летнюю женщину.

Второе ДТП случилось около дома № 40 на улице Ленина в селе Евлашево Кузнецкого района. В 18:00 на 6-м километре дороги «Подъезд к г. Кузнецку с восточной стороны» неизвестный водитель допустил наезд на 38-летнего мужчину и скрылся.

Кроме того, в 21:40 у дома № 12 на проспекте Победы в Пензе 27-летний водитель «Газели» сбил 18-летнего юношу.

Все пешеходы получили травмы и были госпитализированы. По каждому из фактов проводится проверка. Что касается ДТП в Кузнецком районе, то водителя сейчас разыскивают.

Свидетелей происшествия попросили позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 8 (8412) 599 - 002, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Еще один наезд 29 ноября оказался смертельным: в 16:40 на трассе М-5 в Пензе водитель, личность которого пока не известна, сбил мужчину.