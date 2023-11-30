В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

30.11.2023 | 11:02

В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла вечером в среду, 29 ноября, на 643-м километре трассы М-5 в Пензе.

По предварительным данным, около 16:40 водитель, личность которого пока не известна, управляя неустановленным транспортным средством, сбил мужчину. После ДТП он скрылся.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Его личность также сейчас устанавливают.

По факту происшествия проводят проверку.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 8 (8412) 599-002, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181», - сообщили в отделении пропаганды.