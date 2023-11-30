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Происшествия

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

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В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла вечером в среду, 29 ноября, на 643-м километре трассы М-5 в Пензе.

По предварительным данным, около 16:40 водитель, личность которого пока не известна, управляя неустановленным транспортным средством, сбил мужчину. После ДТП он скрылся.

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Его личность также сейчас устанавливают.

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

По факту происшествия проводят проверку.

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 8 (8412) 599-002, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181», - сообщили в отделении пропаганды.

В Пензе разыскивают свидетелей смертельного ДТП на М-5

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Источник — фото, видео УГИБДД УМВД РФ по области
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