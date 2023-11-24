Сетевое издание|18+|Пятница|24 ноя 2023|12:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пензенские археологи застряли в башкирской степи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Благовещенском районе Республики Башкирия археологи из Пензы попали в беду. Сообщение поступило в экстренные службы в четверг, 23 ноября.

Автомобиль УАЗ, на котором ехала команда из пяти человек, сломался между селами Старонадеждино и Бедеева Поляна.

«Ребята из Пензы приехали в Башкирию для проведения археологической разведки территории, но в какой-то момент у автомобиля сломалось сцепление, и археологи оказались в поле отрезанными от ближайшего населенного пункта», - рассказали в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС.

Пензенские археологи застряли в башкирской степи

На помощь пензенцам оперативно прибыли спасатели. Участники экспедиции настойчиво отказывались от эвакуации, не желая оставлять УАЗ в поле. Переговоры длились долго, и в конце концов выход нашелся.

Пензенские археологи застряли в башкирской степи

Двух мужчин довезли до деревни Александровки, где нашелся трактор. С его помощью УАЗ отбуксировали до ближайшего села.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Госкомитета РБ по ЧС
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте