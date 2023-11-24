Пензенские археологи застряли в башкирской степи

24.11.2023 | 08:18

В Благовещенском районе Республики Башкирия археологи из Пензы попали в беду. Сообщение поступило в экстренные службы в четверг, 23 ноября.

Автомобиль УАЗ, на котором ехала команда из пяти человек, сломался между селами Старонадеждино и Бедеева Поляна.

«Ребята из Пензы приехали в Башкирию для проведения археологической разведки территории, но в какой-то момент у автомобиля сломалось сцепление, и археологи оказались в поле отрезанными от ближайшего населенного пункта», - рассказали в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС.

На помощь пензенцам оперативно прибыли спасатели. Участники экспедиции настойчиво отказывались от эвакуации, не желая оставлять УАЗ в поле. Переговоры длились долго, и в конце концов выход нашелся.

Двух мужчин довезли до деревни Александровки, где нашелся трактор. С его помощью УАЗ отбуксировали до ближайшего села.