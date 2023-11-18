В Каменке молодой лихач поджег машину и привел друзей в восторг

18.11.2023 | 10:09

В Каменке лихач за рулем автомобиля вызвал возгорание своими действиями. Три ролика с места событий появилось вечером в Сети.

На первом видно, что на парковке возле кинотеатра «Центральный» парень газует на машине, упирающейся бампером в ограждение. В результате раздается хлопок, из-под колес летят искры, разгорается пламя.

На второй видеозаписи видно, что огонь уже охватил машину.

В третьем посте на кадрах запечатлен тот же автомобиль, окутанный дымом, на нем парень нарезает круги по парковке, а друзья поддерживают его восторженными криками (из-за обилия нецензурной лексики звук отключен. - Прим. ред.).

«Пацан к успеху шел», «Деградирует общество, конечно», - написали комментаторы. Один из них предположил, что водитель находится под воздействием наркотиков.

В ГУ МЧС по Пензенской области проинформировали, что сообщение о возгорании автомобиля в Каменке не поступало.