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Происшествия

В Каменке молодой лихач поджег машину и привел друзей в восторг

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В Каменке лихач за рулем автомобиля вызвал возгорание своими действиями. Три ролика с места событий появилось вечером в Сети.

На первом видно, что на парковке возле кинотеатра «Центральный» парень газует на машине, упирающейся бампером в ограждение. В результате раздается хлопок, из-под колес летят искры, разгорается пламя.

На второй видеозаписи видно, что огонь уже охватил машину.

В третьем посте на кадрах запечатлен тот же автомобиль, окутанный дымом, на нем парень нарезает круги по парковке, а друзья поддерживают его восторженными криками (из-за обилия нецензурной лексики звук отключен. - Прим. ред.).

«Пацан к успеху шел», «Деградирует общество, конечно», - написали комментаторы. Один из них предположил, что водитель находится под воздействием наркотиков.

В ГУ МЧС по Пензенской области проинформировали, что сообщение о возгорании автомобиля в Каменке не поступало.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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