В Никольске пламя уничтожило жилой дом

11.11.2023 | 10:44

В ночь на субботу, 11 ноября, в Никольске случился сильный пожар.

Сообщение о возгорании здания на улице Транспортной поступило дежурному в 2:32. На место прибыли 12 человек личного состава на четырех спецавтомобилях.

«Сгорела кровля и внутри по всей площади срубового дома площадью 80 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины пожара устанавливают специалисты.

9 ноября на улице Рабочей в Кузнецке пламя уничтожило дом площадью 80 кв. м. Пожарные не только потушили пламя, но и спасли кошку.

Спасатели напоминают, что в условиях похолодания следует особенно внимательно следить за состоянием обогревательных приборов, не оставлять их включенными на ночь и не перегружать электросеть.