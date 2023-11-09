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Происшествия

В кузнецком саду набрали 112 из-за оставшегося допоздна ребенка

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В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали о буднях операторов службы 112. Ежедневно им поступают разнообразные звонки с просьбами о помощи. Некоторые из них необычны.

Так, поздним вечером операторам позвонили из Кузнецка. О помощи попросила заведующая детским садом. По ее словам, воспитанника не забрали домой.

Выяснилось, что мать мальчика экстренно госпитализировали, а она единственная родственница, других нет. Оставить ребенка в детском саду невозможно.

«Сообщение заявительницы было передано в полицию по территориальной принадлежности. Надеемся, что ситуация разрешилась благополучно для всех ее участников», - рассказали в центре.

Также спасателям часто поступают сообщения о ЧП с участием животных: кабанов, косуль, лосей, кошек, собак, свиней, коров.

Так, в службу 112 позвонил водитель, который не мог проехать по дороге в одном из районов области. Мужчина рассказал, что перед машиной бегают свиньи и бросаются под колеса. Они создавали аварийную ситуацию.

Сообщение автомобилиста передали в районную полицию.

Жители области, столкнувшиеся с коммунальной аварией, тоже в отдельных случаях звонят спасателям.

«SOS! Такой сигнал о бедствии подает тонущее судно. Ситуацию, сложившуюся у заявительницы, позвонившей в службу 112, можно сравнить с тонущим кораблем. Вода, льющаяся с потолка и стен, уже стала заполнять квартиру», - описали происходящее в пожарно-спасательном центре.

Проблему усугубляло то, что владельцы квартиры, где произошла утечка, не живут в ней. Они постоянно работают в Москве, поэтому некому открыть дверь и перекрыть воду.

На момент звонка аварийная бригада уже прибыла на место, но специалистам нельзя было зайти в проблемную квартиру. Для этого потребовалось вызывать полицию и вскрывать дверь при участии правоохранителей.

В итоге порыв удалось устранить.

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