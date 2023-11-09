Сетевое издание|18+|Четверг|9 ноя 2023|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Сбили на переходе: момент ДТП на ул. Пушкина в Пензе попал на видео

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 9 ноября, в Пензе сбили пешехода на улице Пушкина. Момент ДТП попал на видео, которое выложили в сеть.

Человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка с улицей Шевченко, это случилось в 16:33.

На видео запечатлено, как пешеход в заметной, светлой одежде пересекает дорогу. Пока он переходит первые две полосы, по которым идет движение в сторону центра, на полосе в сторону Арбекова никто не тормозит. Сначала проносится один автомобиль, затем другой - и он уже задевает пешехода.

«Я в шоке. Это каким же надо быть слепым. Видно, что куртка светлая, а на улице было не так темно», «Пешеход прав, но он, к сожалению, в больнице», - отреагировали пензенцы в комментариях к записи.

При этом горожане отметили, что переходить дорогу стоит аккуратнее: «Раньше в школе учили: перед переходом посмотри налево, дошел до середины - посмотри направо. Если хочется жить», «Всегда надо смотреть по сторонам и действовать по ситуации. Очень жаль», «У пешехода, что, быстрое сохранение активировалось? Я один, переходя дорогу, смотрю прямо водителю в глаза?»

Местная жительница указала, что перейти дорогу по этой зебре практически невозможно. «Вы разочек хоть сами там попробуйте перейти. И потом комментарии пишите. У меня ребенок до светофора ходит на Кулакова. Тут перейти невозможно. Хотя тут все в школу ходят. Зато на техникуме аж два светофора стоят зачем-то», - отметила она.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Сарафанное радио: СОВА ПЕНЗА»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте