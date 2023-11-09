Сбили на переходе: момент ДТП на ул. Пушкина в Пензе попал на видео

09.11.2023 | 21:05

В четверг, 9 ноября, в Пензе сбили пешехода на улице Пушкина. Момент ДТП попал на видео, которое выложили в сеть.

Человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка с улицей Шевченко, это случилось в 16:33.

На видео запечатлено, как пешеход в заметной, светлой одежде пересекает дорогу. Пока он переходит первые две полосы, по которым идет движение в сторону центра, на полосе в сторону Арбекова никто не тормозит. Сначала проносится один автомобиль, затем другой - и он уже задевает пешехода.

«Я в шоке. Это каким же надо быть слепым. Видно, что куртка светлая, а на улице было не так темно», «Пешеход прав, но он, к сожалению, в больнице», - отреагировали пензенцы в комментариях к записи.

При этом горожане отметили, что переходить дорогу стоит аккуратнее: «Раньше в школе учили: перед переходом посмотри налево, дошел до середины - посмотри направо. Если хочется жить», «Всегда надо смотреть по сторонам и действовать по ситуации. Очень жаль», «У пешехода, что, быстрое сохранение активировалось? Я один, переходя дорогу, смотрю прямо водителю в глаза?»

Местная жительница указала, что перейти дорогу по этой зебре практически невозможно. «Вы разочек хоть сами там попробуйте перейти. И потом комментарии пишите. У меня ребенок до светофора ходит на Кулакова. Тут перейти невозможно. Хотя тут все в школу ходят. Зато на техникуме аж два светофора стоят зачем-то», - отметила она.