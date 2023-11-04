Школьница из Волгоградской области сбежала к жениху в Пензу

04.11.2023 | 17:27

12-летняя девочка из села Дубовый Овраг, расположенного недалеко от Волгограда, сбежала из дома в Пензу.

Как сообщает телеграм-канал Shot, шестиклассница сообщила матери, что бросает школу и уезжает к жениху.

Днем 1 ноября школьница вызвала из дома такси. Предположительно, она направилась на вокзал.

«Все, что известно маме, - дочь решила стать женой какого-то парня из Пензы. Откуда он взялся, неясно, но, скорее всего, девочка познакомилась с ним в соцсетях», - пишет Shot.

Отмечается, что беглянка нормально училась и никогда не уходила из дома надолго. Правоохранители ищут людей, видевших ее, и устанавливают личность ее избранника.