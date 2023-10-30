За выходные в ДТП попали 4 пешехода, в том числе подросток

30.10.2023 | 13:03

В минувшие выходные в Пензенской области случилось несколько аварий, в которых пострадали пешеходы.

Первая произошла в субботу, 28 октября, в Бессоновке. По предварительным данным, в 17:20 на 9-м километре трассы Пенза - Лунино, напротив дома № 363а на улице Центральной, 32-летняя автолюбительница на Opel Astra сбила сразу двух человек: 46-летнюю женщину и 35-летнего мужчину.

В результате первому пешеходу потребовалась госпитализация, второго бригада скорой помощи осмотрела на месте и отпустила.

В тот же день в Верхнем Ломове под колеса ВАЗ-2110 попал 15-летний подросток. ДТП случилось в 18:25 около дома № 1 на улице Пролетарской. За рулем «десятки» был 37-летний водитель. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

Третья авария произошла 29 октября в Колышлейском районе. Предварительно установлено, что в 22:20 на 3-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка - Красная Горка - Чубаровка 54-летний водитель «Лады-Калины» сбил 37-летнего мужчину. Последнего с травмами положили в больницу.

По каждому из фактов сейчас проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.