В Иссинском районе в ДТП один человек погиб и двое ранены

27.10.2023 | 14:12

В пятницу, 27 октября, в Иссинском районе случилось ДТП, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 12:20 на 327-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Шевроле Нива», которой управлял 42-летний мужчина, и грузовая «Газель» с 35-летним шофером.

Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель «Газели» и его ровесник-пассажир были доставлены в больницу.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в Пензе и области случилось несколько ДТП, в которых люди не пострадали, но машины получили механические повреждения. В связи с этим автомобилисты иронично поздравили друг друга с «днем жестянщика».