В Пензенской области наступил «день жестянщика»

Утром пятницы, 27 октября, в Пензе после снегопада случилось несколько ДТП. О них сообщают очевидцы в соцсетях.
На улице Чебышева автомобиль занесло, и он улетел в кусты.
На улице Ново-Тамбовской столкнулись две легковые машины. «Ну все, начался день жестянщика», - прокомментировали пензенцы к комментариях.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие свидетель запечатлел в Заводском районе. «Улица Гагарина, рядом с остановкой «Стадион «Пенза». Время 8:20», - обозначил подробности автор.
«Уважаемые водители, кто на летней резине, оставьте свои авто дома. Из-за таких любителей пробки в городе, едут на аварийках или 15 км/ч», - обратился ко всем автовладельцам житель областного центра в водительской группе во «ВКонтакте».
Дорожно-коммунальные службы оперативно вышли на расчистку улиц. Еще с ночи в Пензе и области работают почти 100 спецмашин. Они обрабатывают проезжую часть и тротуары песко-соляной смесью.
Фото 2 и видео - vk.com/penzanovosti.
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