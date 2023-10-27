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Происшествия

В Пензенской области наступил «день жестянщика»

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Утром пятницы, 27 октября, в Пензе после снегопада случилось несколько ДТП. О них сообщают очевидцы в соцсетях.

На улице Чебышева автомобиль занесло, и он улетел в кусты.

На улице Ново-Тамбовской столкнулись две легковые машины. «Ну все, начался день жестянщика», - прокомментировали пензенцы к комментариях.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие свидетель запечатлел в Заводском районе. «Улица Гагарина, рядом с остановкой «Стадион «Пенза». Время 8:20», - обозначил подробности автор.

«Уважаемые водители, кто на летней резине, оставьте свои авто дома. Из-за таких любителей пробки в городе, едут на аварийках или 15 км/ч», - обратился ко всем автовладельцам житель областного центра в водительской группе во «ВКонтакте».

Дорожно-коммунальные службы оперативно вышли на расчистку улиц. Еще с ночи в Пензе и области работают почти 100 спецмашин. Они обрабатывают проезжую часть и тротуары песко-соляной смесью.

Фото 2 и видео - vk.com/penzanovosti.

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Источник — фото 3, 4 - vk.com/sova_penza
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