В Пензенской области наступил «день жестянщика»

27.10.2023 | 08:57

Утром пятницы, 27 октября, в Пензе после снегопада случилось несколько ДТП. О них сообщают очевидцы в соцсетях.

На улице Чебышева автомобиль занесло, и он улетел в кусты.

На улице Ново-Тамбовской столкнулись две легковые машины. «Ну все, начался день жестянщика», - прокомментировали пензенцы к комментариях.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие свидетель запечатлел в Заводском районе. «Улица Гагарина, рядом с остановкой «Стадион «Пенза». Время 8:20», - обозначил подробности автор.

«Уважаемые водители, кто на летней резине, оставьте свои авто дома. Из-за таких любителей пробки в городе, едут на аварийках или 15 км/ч», - обратился ко всем автовладельцам житель областного центра в водительской группе во «ВКонтакте».

Дорожно-коммунальные службы оперативно вышли на расчистку улиц. Еще с ночи в Пензе и области работают почти 100 спецмашин. Они обрабатывают проезжую часть и тротуары песко-соляной смесью.

Фото 2 и видео - vk.com/penzanovosti.