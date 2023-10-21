В ГИБДД рассказали, кто пострадал в ночном ДТП на трассе М-5

21.10.2023 | 11:18

В Госавтоинспекции уточнили информацию о ДТП, случившемся в Городищенском районе в ночь на субботу, 21 октября.

Предварительно установлено, что в 1:00 на 684-м километре федеральной магистрали М-5 «Урал» 43-летний водитель Hyundai ix55 наехал на стоявшую фуру Volvo FH12-4X2T с полуприцепом Schmitz.

После этого Hyundai столкнулся с автомобилем «Лада-Калина», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Трех человек - водителя и 44-летнюю пассажирку иномарки, а также 47-летнюю женщину, находившуюся в «Калине», - медики после оказания помощи отпустили. 57-летнему пассажиру Hyundai потребовалась госпитализация.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.