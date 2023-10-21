В ночном ДТП на трассе М-5 пострадали несколько человек

21.10.2023 | 10:07

В ночь на субботу, 21 октября, в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

Сообщение об этом поступило по «Системе-112» в единую дежурно-диспетчерскую службу Городищенского района в 1:33.

На 684-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля - грузовик Volvo, «Лада-Калина» и Hyundai.

В результате аварии пострадало три человека.

«С травмами различной степени тяжести состояния они госпитализированы в клиническую больницу № 6 города Пензы», - сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения».