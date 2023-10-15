На улице Злобина мотоциклист врезался в спецтехнику

15.10.2023 | 15:51

В воскресенье, 15 октября, в Пензе на улице Злобина случилась авария с участием мотоцикла и спецмашины.

Снимки с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлены автобетоносмеситель, с которым, по всей видимости, и случилось столкновение, а также мотоциклист, которому оказывают помощь.

По сообщению очевидцев, авария произошла около 15:00. Мотоциклист в тяжелом состоянии.

Пока официальной информации о ДТП нет. Его причины и обстоятельства предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

11 сентября в Кузнецком районе в аварию попал 51-летний мужчина, управлявший мотоциклом Indian Challenger Dark. Водитель слетел в кювет и опрокинулся. Пострадавшего доставили в больницу, где впоследствии он скончался от полученных травм.