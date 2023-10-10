В Заречном водитель «Лады-Калины» сбил пешехода

10.10.2023 | 13:08

Вечером понедельника, 9 октября, в Заречном под колесами «Лады-Калины» оказался пешеход.

По предварительным данным, авария случилась в 18:20 напротив дома № 29/3 на улице Литке.

Машиной управлял 39-летний водитель, он допустил наезд на 41-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Проводится проверка.

Ранее в областном центре на улице 40 лет Октября под колесами автомобиля погиб 61-летний мужчина. Его сбил Datsun on-DO с символикой такси.