Появились кадры с мест смертельных ДТП 6 октября

09.10.2023 | 16:50

В пятницу, 6 октября, две трагедии на дорогах Пензенской области унесли человеческие жизни. Кадры с мест смертельных ДТП опубликовала Госавтоинспекция.

Первая авария случилась на улице 40 лет Октября в Пензе. По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 37а Datsun on-DO с символикой такси сбил 61-летнего мужчину.

За рулем автомобиля находился 53-летний водитель. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Вторая трагедия произошла в 20:36 на 745-м километре трассы М-5 «Урал» в Кузнецком районе. Там столкнулись Volkswagen Jetta с 68-летним водителем и Man TGX с полуприцепом, которым управлял 33-летний мужчина.

От удара большегруз съехал в левый кювет, его полуприцеп опрокинулся. Легковой автомобиль оказался в правом и загорелся.

«В результате происшествия водитель и пассажир Volkswagen Jetta, мужчина 1968 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель фуры был отпущен после оказания медицинской помощи.

Ранее очевидец выложил в Сеть жуткие кадры с места аварии.

«Внутри горят люди. Видно, как горит человек», - прокомментировал ролик автор.