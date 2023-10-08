На улице Кулакова при пожаре погибла женщина

08.10.2023 | 16:06

В воскресенье, 8 октября, в девятиэтажке на улице Кулакова в Пензе произошел пожар, который унес жизнь человека.

Сообщение о возгорании поступило в 14:23. На тушение привлекли 15 спасателей, они прибыли на место на 3 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожар случился в двухкомнатной квартире. Огонь уничтожил 5 кв. м в одном из помещений.

Спасатели обнаружили тело женщины 1970 года рождения.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

7 октября пожар произошел в квартире на улице Суворова. Пламя охватило подоконник, обои и тумбу на кухне. Из огня спасателям удалось вытащить 61-летнего мужчину.