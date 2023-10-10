Опубликованы кадры спасения женщины из дома на Карпинского

10.10.2023 | 12:28

Во вторник, 10 октября, в 16-этажном доме на улице Карпинского произошел пожар. Жителей пришлось эвакуировать, а некоторых - спасать.

Возгорание случилось в квартире на 13-м этаже. Огонь охватил площадь в 20 кв. метров. Для тушения привлекли 13 спасателей, прибывших на 3 спецмашинах.

Пожарные эвакуировали 40 человек, еще 3 спасли из сильно задымленных помещений при помощи специального оборудования.

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало кадры с места ЧП. В видео пожарные помогают спуститься по лестнице пожилой женщине. На ее голове закреплен «самоспасатель», а на плечи накинут плащ.

По информации пресс-службы ведомства, при пожаре никто не пострадал.