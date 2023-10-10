Момент ДТП с пешеходом в Заречном попал на видео

10.10.2023 | 18:49

Дорожно-транспортное происшествие с 41-летним пешеходом, случившееся в Заречном в понедельник, 9 октября, попало на камеру.

Все произошло в 18:20 на улице Литке.

На кадрах видно, что мужчина вышел на зебру со стороны остановки и быстрым шагом практически добрался до другого края проезжей части, когда его задела не замедлившаяся перед переходом «Лада-Калина».

За рулем машины был 39-летний водитель.

Пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация, сообщили в Госавтоинспекции. По факту аварии сейчас проводится проверка.