Момент ДТП с пешеходом в Заречном попал на видео

Дорожно-транспортное происшествие с 41-летним пешеходом, случившееся в Заречном в понедельник, 9 октября, попало на камеру.
Все произошло в 18:20 на улице Литке.
На кадрах видно, что мужчина вышел на зебру со стороны остановки и быстрым шагом практически добрался до другого края проезжей части, когда его задела не замедлившаяся перед переходом «Лада-Калина».
За рулем машины был 39-летний водитель.
Пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация, сообщили в Госавтоинспекции. По факту аварии сейчас проводится проверка.
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