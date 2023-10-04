На Шуисте водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

04.10.2023 | 09:23

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 11 сентября на улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист.

По предварительным данным, в 20:10 напротив дома № 21 водитель неустановленной машины сбил 74-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы, но интересоваться самочувствием пострадавшей автомобилист не стал и с места аварии скрылся.

Свидетелей происшествия попросили позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

24 сентября в Пензенской области сразу два пешехода попали под колеса машин. Первая авария произошла в селе Ухтинка Бессоновского района. Там пострадал 47-летний мужчина. Второе ЧП случилось в Сердобске с 48-летним пешеходом. Обоих госпитализировали.