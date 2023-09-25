За 1 день в Пензенской области 2 пешехода попали под колеса машин

25.09.2023 | 13:09

В воскресенье, 24 сентября, в Пензенской области случилось два ДТП с участием пешеходов.

Первая авария произошла в селе Ухтинка Бессоновского района. Предварительно установлено, что в 13:40 около дома № 37 на улице Ухтинке 52-летний водитель автомобиля Renault Sandero сбил 47-летнего мужчину.

Второе ЧП случилось в Сердобске. По первоначальным данным, в 19:40 напротив дома № 237 на улице Максима Горького 48-летний пешеход оказался под колесами Kia Rio, которым управлял 24-летний водитель.

Оба пострадавших получили травмы, с которыми их госпитализировали.

«По данным фактам проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.