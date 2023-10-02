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Происшествия

На Чемодановской свалке загорелось 250 кв. метров мусора

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В воскресенье, 1 октября, на городской свалке в районе улицы Осенней, именуемой в народе Чемодановской, случился пожар. О нем одна из пользовательниц сообщила губернатору на его странице во «ВКонтакте».

«Сегодня 01.10.2023 горит свалка на дачах в очередной раз. Проводят газ. Этот вопрос будет решаться?» - поинтересовалась Наталья К.

Представитель регионального министерства ЖКХ и ГЗН подтвердил данные о пожаре.

«По информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Пензенской области, на территории полигона твердых бытовых отходов было зафиксировано возгорание мусора на площади 250 квадратных метров», - пояснили в ведомстве утром 2 октября.

Уточняется, что возгорание ликвидировано.

«Во избежание повторного возгорания на территории полигона несет дежурство расчет муниципальной пожарной части города Пензы», - добавил представитель министерства.

Последний серьезный пожар на этом объекте случился в августе. Тогда площадь возгорания составила 500 кв. м. Угрозы дачному массиву не было.

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Источник — фото № 1 Натальи К., фото № 2 Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области
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