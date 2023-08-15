В Пензе с ночи горит Чемодановская свалка

15.08.2023 | 09:47

С ночи в Пензе горит полигон твердых бытовых отходов на улице Осенней, или, как говорят в народе, Чемодановская свалка.

«Мусорка горит со стороны чемодановских дач. Уже к дачам подходит. Уже невыносимо, как гора Эверест растет. А тут еще пожар. Нельзя ее убрать, что ли, за черту города, полно же полей пустых», - написал около полуночи в редакцию PenzaInform.ru пензенец, который сейчас живет на даче рядом.

Пожарные работали всю ночь, но к утру свалку потушить еще не удалось.

«Все в пепле: машина, бассейн, и ветер подул в нашу сторону», - рассказал дачник.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что площадь возгорания составляет 500 кв. м. Случилось оно около 23 часов в понедельник, 14 августа (сигнал поступил в 23:23).

«Угрозы дачному массив нет. На месте пожара работают 15 человек, 4 единицы техники, 2 бульдозера. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.