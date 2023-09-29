Горожане рассказали о звуках взрыва в микрорайоне Южная Поляна

29.09.2023 | 09:05

В четверг, 28 сентября, жителей микрорайона Южная Поляна в Пензе потревожил громкий звук взрыва. Инцидент произошел около полуночи.

Лучше всего грохот расслышали те, кто живет в домах поблизости от ТЦ «Фортуна». По словам читателя сетевого издания «ПензаИнформ», на происшествие отреагировала охрана центра: мужчины выбежали на улицу.

Другие горожане сообщили о «двух громких взрывах» в районе ТЦ.

По информации, предоставленной региональным ГУ МЧС России, сигналы о ЧП спасателям не поступали.

Похожий инцидент случился в ночь на 16 сентября в селе Засечном Пензенского района. Местные жители рассказали о том, что их разбудил грохот, они видели вспышку. Происшествие зафиксировала камера.