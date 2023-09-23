Сетевое издание|18+|Суббота|23 сен 2023|11:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Момент гибели двух людей в ДТП на трассе Тамбов - Пенза попал на видео

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент смертельного ДТП на трассе Тамбов - Пенза. Трагедия произошла в пятницу, 22 сентября, рядом с поворотом на Каменку.

На опубликованной видеозаписи видно, как автомобиль Kia выезжает с второстепенной дороги на главную и поворачивает налево. Через мгновение в кадре слева появляется грузовик, который тормозит после столкновения. Видны фрагменты машины, разлетающиеся по асфальту.

Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:50 на 209-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись Kia Rio под управлением 33-летнего мужчины и Mercedes-Benz Atego, за рулем которого находился 32-лений водитель. Водитель и 48-летняя пассажирка Kia Rio погибли на месте.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пользователи Сети активно обсуждают аварию.

«Ну тут виноват, конечно, Kia. Но людей жалко - вот что главное», «Вот честно, куда он так спешил? Ну подожди ты еще чуть-чуть», «Видимо, хотел успеть проскочить», - осуждают они поступок водителя иномарки.

«Фатальная ошибка...» - подытожил из комментаторов.

«Себя убили и водителя грузовика наказали еще. Будьте внимательны», - напутствуют автомобилисты коллег.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео t.me/soobshchniki
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте