Момент гибели двух людей в ДТП на трассе Тамбов - Пенза попал на видео

23.09.2023 | 10:24

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент смертельного ДТП на трассе Тамбов - Пенза. Трагедия произошла в пятницу, 22 сентября, рядом с поворотом на Каменку.

На опубликованной видеозаписи видно, как автомобиль Kia выезжает с второстепенной дороги на главную и поворачивает налево. Через мгновение в кадре слева появляется грузовик, который тормозит после столкновения. Видны фрагменты машины, разлетающиеся по асфальту.

Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:50 на 209-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись Kia Rio под управлением 33-летнего мужчины и Mercedes-Benz Atego, за рулем которого находился 32-лений водитель. Водитель и 48-летняя пассажирка Kia Rio погибли на месте.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пользователи Сети активно обсуждают аварию.

«Ну тут виноват, конечно, Kia. Но людей жалко - вот что главное», «Вот честно, куда он так спешил? Ну подожди ты еще чуть-чуть», «Видимо, хотел успеть проскочить», - осуждают они поступок водителя иномарки.

«Фатальная ошибка...» - подытожил из комментаторов.

«Себя убили и водителя грузовика наказали еще. Будьте внимательны», - напутствуют автомобилисты коллег.