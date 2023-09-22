В жестком ДТП на трассе Пенза - Тамбов погибли люди

22.09.2023 | 20:29

В пятницу, 22 сентября, ДТП на трассе Пенза - Тамбов унесло человеческие жизни. Трагедия случилась около 19:50 рядом с поворотом на Каменку.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах запечатлен искореженный Kia Rio, стоящий в кювете. Судя по повреждениям, он получил мощный удар в бок со стороны водителя.

Рядом с автомобилем лежат двое мертвых людей (по этическим причинам видео публикуется не полностью. - Прим. ред.). На месте работают спасатели и полицейские.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Мокшанском районе на 359-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов автомобиль Haval Jolion под управлением 36-летнего мужчины слетел с дороги и опрокинулся. Водитель кроссовера погиб.