В жестком ДТП на трассе Пенза - Тамбов погибли люди

В пятницу, 22 сентября, ДТП на трассе Пенза - Тамбов унесло человеческие жизни. Трагедия случилась около 19:50 рядом с поворотом на Каменку.
Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах запечатлен искореженный Kia Rio, стоящий в кювете. Судя по повреждениям, он получил мощный удар в бок со стороны водителя.
Рядом с автомобилем лежат двое мертвых людей (по этическим причинам видео публикуется не полностью. - Прим. ред.). На месте работают спасатели и полицейские.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее в Мокшанском районе на 359-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов автомобиль Haval Jolion под управлением 36-летнего мужчины слетел с дороги и опрокинулся. Водитель кроссовера погиб.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀