В частном секторе Пензы сгорели баня и крыша пристроя

09.09.2023 | 10:05

Вечером в пятницу, 8 сентября, в частном секторе Пензы случился пожар.

Видео происшествия выложил в Сеть очевидец. На кадрах видно яркое пламя и столб черного дыма.

«Что-то горит в Арбекове. Пожар наблюдается примерно в районе проезда Маресьева или Будашкина», - сообщил автор.

Один из комментаторов уточнил, что ЧП произошло по адресу: проезд Маресьева, 26.

«У наших соседей сгорел летний домик во дворе, начиналось возгорание основного дома. Родители говорят, что были слышны хлопки, подумали, что салют, возможно, что-то с газом случилось», - пояснил он.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 21:56. На место прибыли 12 человек личного состава на двух спецавтомобилях.

«Сгорела по всей площади каркасная деревянная баня, крытая железом по деревянной обрешетке, площадью 40 кв. м, а также кровля деревянного пристроя площадью 5 кв. м», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Погибших и пострадавших нет.