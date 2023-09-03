Соцсети: на Сурском водохранилище машина упала в воду с обрыва

В ночь на воскресенье, 3 сентября, на Сурском водохранилище случилось ЧП. Автомобиль упал в воду с обрыва, пострадал человек.
О происшествии в соцсети «ВКонтакте» рассказал очевидец.
По его словам, все случилось около 24:00. Из Золотаревки на машине «Жигули» на берег водоема прибыла компания: мужчина и две женщины. Вероятно, они были в состоянии алкогольного опьянения.
«Вышли из машины не все, одна женщина осталась в ней, и «копейка» покатилась и упала с обрыва на крышу», - сообщил очевидец.
Оставшаяся в машине женщина пострадала, медики увезли ее в больницу.
На место прибыли спасатели. Они перевернули автомобиль на бок, чтобы не вытекало горючее, сняли аккумулятор.
«По словам той же компании, обмывали покупку этой машины», - добавил очевидец.
На фото с места происшествия запечатлен автомобиль «Жигули», который лежит на боку в воде у обрыва. Кузов сильно деформирован.
Пока официальной информации об инциденте нет.
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