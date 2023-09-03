Соцсети: на Сурском водохранилище машина упала в воду с обрыва

03.09.2023 | 10:06

В ночь на воскресенье, 3 сентября, на Сурском водохранилище случилось ЧП. Автомобиль упал в воду с обрыва, пострадал человек.

О происшествии в соцсети «ВКонтакте» рассказал очевидец.

По его словам, все случилось около 24:00. Из Золотаревки на машине «Жигули» на берег водоема прибыла компания: мужчина и две женщины. Вероятно, они были в состоянии алкогольного опьянения.

«Вышли из машины не все, одна женщина осталась в ней, и «копейка» покатилась и упала с обрыва на крышу», - сообщил очевидец.

Оставшаяся в машине женщина пострадала, медики увезли ее в больницу.

На место прибыли спасатели. Они перевернули автомобиль на бок, чтобы не вытекало горючее, сняли аккумулятор.

«По словам той же компании, обмывали покупку этой машины», - добавил очевидец.

На фото с места происшествия запечатлен автомобиль «Жигули», который лежит на боку в воде у обрыва. Кузов сильно деформирован.

Пока официальной информации об инциденте нет.