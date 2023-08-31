Пензенец избил падчерицу, отнимая подаренный накануне телефон

В среду, 30 августа, сотрудникам Росгвардии пришлось встать на защиту 22-летней жительницы Пензы от ее отчима.
Экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Октябрьский район, получил сообщение о том, что в многоэтажном доме на проспекте Победы разгорелся конфликт.
Правоохранители оперативно прибыли по адресу и увидели молодую женщину со ссадинами на лице.
«Она пояснила, что ее отчим пришел к ней в состоянии алкогольного опьянения с требованиями вернуть ему дорогостоящий сотовый телефон, который накануне подарил ей», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Между отчимом и падчерицей началась перепалка, которая перешла в рукоприкладство: 45-летний мужчина несколько раз ударил девушку кулаками по лицу.
Росгвардейцы задержали агрессора, передали сотрудникам полиции и вернулись на маршрут патрулирования.
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