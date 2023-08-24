В прокуратуре назвали причину возгорания Чемодановской свалки

24.08.2023 | 10:09

Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном на улице Осенней.

В частности, прокуроров интересовало, как собственник свалки - МУП по очистке города – соблюдает требования федерального законодательства.

Поводом для проверки стал пожар, произошедший на полигоне. Вечером 14 августа Чемодановская свалка (так называют полигон в быту) загорелась. Пламя охватило площадь 500 кв. м.

Пожар не прекращался несколько дней. 19-го утром там еще продолжалось очаговое горение. К 14:00 задымления ликвидировали.

Выяснилось, что причиной возгорания мусора послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

«Проверка показала, что руководством МУП по очистке города не были приняты исчерпывающие меры по соблюдению экологических требований при размещении отходов и охране полигона, ограничению доступа посторонних лиц на его территорию», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Директору МУП по очистке города внесено представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура района.