Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В прокуратуре назвали причину возгорания Чемодановской свалки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном на улице Осенней.

В частности, прокуроров интересовало, как собственник свалки - МУП по очистке города – соблюдает требования федерального законодательства.

Поводом для проверки стал пожар, произошедший на полигоне. Вечером 14 августа Чемодановская свалка (так называют полигон в быту) загорелась. Пламя охватило площадь 500 кв. м.

Пожар не прекращался несколько дней. 19-го утром там еще продолжалось очаговое горение. К 14:00 задымления ликвидировали.

Выяснилось, что причиной возгорания мусора послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

«Проверка показала, что руководством МУП по очистке города не были приняты исчерпывающие меры по соблюдению экологических требований при размещении отходов и охране полигона, ограничению доступа посторонних лиц на его территорию», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Директору МУП по очистке города внесено представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура района.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте