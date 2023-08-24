В Пензе ищут 35-летнего мужчину в синем спортивном костюме

В Пензе пропал 35-летний Николай Александрович Мельников. О его местонахождении ничего не известно с 19 августа.
За помощью в поисках мужчины его родственники и близкие обратились к волонтерам регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего Николая Мельникова 170 см, телосложение худощавое, волосы русые.
В день исчезновения на нем были синий спортивный костюм и черные кроссовки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.
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