Момент жесткого ДТП в Арбекове попал на видео

24.08.2023 | 20:02

Момент ДТП, случившегося вечером в среду, 23 августа, на пересечении улиц Ульяновской и Кронштадтской, попал на видео.

Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте» 24-го числа.

На кадрах, снятых видеорегистратором, запечатлена машина, двигавшаяся со стороны улицы 65-летия Победы. Ее водитель на скорости врезался в автомобиль, который поворачивал с Ульяновской на Кронштадтскую. Из-за удара последний задел иномарку, ехавшую позади.

В результате серьезные повреждения получили две машины, столкнувшиеся лоб в лоб, у них разбиты передние части.

Под постом участники обсуждения обратили внимание, что перекресток является опасным. «Там нужны глаза и мозги», - отметил пензенец.

В УГИБДД комментариев о произошедшем не давали. Люди в аварии не пострадали.