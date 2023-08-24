Момент жесткого ДТП в Арбекове попал на видео

Момент ДТП, случившегося вечером в среду, 23 августа, на пересечении улиц Ульяновской и Кронштадтской, попал на видео.
Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте» 24-го числа.
На кадрах, снятых видеорегистратором, запечатлена машина, двигавшаяся со стороны улицы 65-летия Победы. Ее водитель на скорости врезался в автомобиль, который поворачивал с Ульяновской на Кронштадтскую. Из-за удара последний задел иномарку, ехавшую позади.
В результате серьезные повреждения получили две машины, столкнувшиеся лоб в лоб, у них разбиты передние части.
Под постом участники обсуждения обратили внимание, что перекресток является опасным. «Там нужны глаза и мозги», - отметил пензенец.
В УГИБДД комментариев о произошедшем не давали. Люди в аварии не пострадали.
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