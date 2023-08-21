В Вадинском районе мотоциклист погиб в ДТП с КамАЗом

21.08.2023 | 12:50

В воскресенье, 20 августа, в Вадинском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла Omega и КамАЗа с полуприцепом.

По предварительным данным, трагедия произошла в 18:45 на 4-м километре автомобильной дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино - Серго-Поливаново.

За рулем КамАЗа находился 58-летний мужчина, мотоциклом управлял 48-летний водитель. В результате столкновения последний скончался на месте от полученных травм.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД по Пензенской области.

Ранее в Иссинском районе в ДТП попали 20-летняя автомобилистка и 16-летний мотоциклист. Подросток получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.