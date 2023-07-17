В Иссинском районе в ДТП попали юные автомобилистка и мотоциклист

Вечером в субботу, 15 июля, в Иссинском районе случилась авария с участием подростка и молодой автомобилистки.
Предварительно установлено, что в 16:40 на 4-м километре дороги из села Булычево в Знаменскую Пестровку 16-летний водитель мотоцикла Racer-150 столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, которым управляла 20-летняя девушка.
Мотоциклист получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Похожее ДТП случилось в мае в селе Евлашево Кузнецкого района. 15-летний подросток сел за руль мотоцикла Yangsing и столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 57-летней женщины. Пострадавшего мальчика также положили в больницу.
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