В Иссинском районе в ДТП попали юные автомобилистка и мотоциклист

17.07.2023 | 11:24

Вечером в субботу, 15 июля, в Иссинском районе случилась авария с участием подростка и молодой автомобилистки.

Предварительно установлено, что в 16:40 на 4-м километре дороги из села Булычево в Знаменскую Пестровку 16-летний водитель мотоцикла Racer-150 столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, которым управляла 20-летняя девушка.

Мотоциклист получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Похожее ДТП случилось в мае в селе Евлашево Кузнецкого района. 15-летний подросток сел за руль мотоцикла Yangsing и столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 57-летней женщины. Пострадавшего мальчика также положили в больницу.