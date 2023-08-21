На трассе в Сердобском районе погиб водитель Nissan

21.08.2023 | 17:06

В УГИБДД сообщили подробности ДТП в Сердобском районе, которое случилось днем в понедельник, 21 августа.

По предварительным данным, около 9:30 на 14-м километре дороги Сердобск - Кирово столкнулись автомобили Nissan Almera, которым управлял 50-летний мужчина, и КамАЗ с 63-летним водителем за рулем.

Последствия аварии попали в объектив камеры. На фото видно, что легковушка от удара превратилась в груду металла. Ее водитель от полученных травм скончался на месте.

Шофер грузовика после оказания медицинской помощи был отпущен, госпитализация ему не потребовалась, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.