В Сердобском районе после серьезного ДТП машина стала грудой металла

В понедельник, 21 августа, на трассе в Сердобском районе произошла серьезная авария с участием легкового и грузового транспорта.
Как уточнили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», столкновение в селе Секретарка случилось около 15:00.
На фото с места происшествия - легковой автомобиль, сильно деформированный в результате удара. Машина превратилась в груду металла. Она находится на обочине.
Вторым участником ДТП стал водитель КамАЗа. После столкновения грузовик вынесло почти в кювет.
Данных о пострадавших пока нет. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД, информация о происшествии уточняется.
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