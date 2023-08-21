В Сердобском районе после серьезного ДТП машина стала грудой металла

21.08.2023 | 16:20

В понедельник, 21 августа, на трассе в Сердобском районе произошла серьезная авария с участием легкового и грузового транспорта.

Как уточнили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», столкновение в селе Секретарка случилось около 15:00.

На фото с места происшествия - легковой автомобиль, сильно деформированный в результате удара. Машина превратилась в груду металла. Она находится на обочине.

Вторым участником ДТП стал водитель КамАЗа. После столкновения грузовик вынесло почти в кювет.

Данных о пострадавших пока нет. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД, информация о происшествии уточняется.