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Происшествия

В Земетчинском районе при пожаре погибла 46-летняя женщина

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Во вторник, 8 августа, в селе Малая Ижмора Земетчинского района при пожаре погибла женщина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Первомайской загорелся деревянный дом площадью 55 кв. м. Сигнал о происшествии поступил в 19:29.

На место прибыли 5 пожарных на двух машинах. Дом полностью выгорел изнутри, а его хозяйка - 46-летняя женщина - погибла.

Утром 8 августа в Бессоновке пламя охватило кирпичный дом на улице Советской. На первом этаже у него выгорело 80 кв. м, а мансардный этаж площадью 120 кв. м огонь уничтожил полностью. «Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

7 августа в Никольске сгорели деревянный дом площадью 120 кв. м и хозяйственные постройки площадью 60 кв. м. В этом случае тоже обошлось без жертв.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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