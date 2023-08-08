Ранним утром в Бессоновке выгорел кирпичный дом

08.08.2023 | 10:14

Во вторник, 8 августа, в селе Бессоновка случился пожар: загорелся одноэтажный кирпичный дом на улице Советской.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил в 5:39.

На место прибыли 20 пожарных на шести спецмашинах.

У дома выгорело 80 кв. м на первом этаже, а мансардный этаж площадью 120 кв. м огонь уничтожил полностью.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

6 августа в 22:08 на улице Циолковского в Пензе загорелся продуктовый магазин, расположенный в доме № 14. В помещении площадью 50 кв. м сгорели кондиционер и стеллажи на 15 кв. м.