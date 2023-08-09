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Происшествия

Молодой пензенец серьезно пострадал на рабочем месте

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В Пензе возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП произошло днем 7 июля на улице Минской.

По данным следствия, при работе на сваевдавливающей установке 21-летний сотрудник строительной организации получил тяжелую травму руки.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностное лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

10 июня в областном центре произошел еще один несчастный случай на стройке многоэтажки в Первомайском районе. 32-летний мужчина занимался внутренней отделкой - оштукатуриванием стен. Он упал со второго этажа и скончался на месте происшествия.

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Источник — фото t.me/sledcom58
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