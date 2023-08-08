В Пензе водитель и пешеход пострадали в ДТП на трассе

В понедельник, 7 августа, в Октябрьском районе Пензы 59-летний водитель «Лады-Калины» сбил 32-летнего пешехода, после чего обоим потребовалась помощь врачей.
ДТП случилось в 20:40 на 631-м километре трассы М-5 «Урал». Фотография последствий аварии появилась в Сети в тот же вечер. На ней видно, что сбитый мужчина лежит на дороге перед машиной, вокруг него стоят очевидцы.
Как пояснили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в результате ДТП пешеход и водитель получили травмы и были госпитализированы.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее на трассе М-5 в Пензе под колесами спецтехники оказалась пожилая женщина, она перебегала дорогу по пешеходному переходу и попала под грузовик. От полученных травм пострадавшая скончалась.
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