На трассе М5 в Пензе пешеход погиб под колесами спецтехники

На трассе М5 в Пензе под колесами грузовика оказался пешеход. От полученных травм он скончался.
О ДТП сообщили участники чата водителей Пензы в мессенджере Viber. По словам очевидицы, авария случилась около 6:58. Пожилая женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу и попала под машину.
«Две полосы в сторону «Петуха» успели остановиться, а в сторону Арбекова по крайней левой она метнулась, ударилась головой о капот авто, замешкалась и нырнула, и ее затащило под грузовую машину. Водитель жал по тормозам, но, к сожалению, протащил», - описала момент ДТП автолюбительница.
Чуть позже в соцсетях появилась информация, что наезд совершил водитель спецтехники.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» факт смертельного ДТП подтвердили. Подробности аварии уточняются.
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penzainform.ru писал(a):Что это за словесный понос?