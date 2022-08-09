На трассе М5 в Пензе пешеход погиб под колесами спецтехники

09.08.2022 | 11:29

На трассе М5 в Пензе под колесами грузовика оказался пешеход. От полученных травм он скончался.

О ДТП сообщили участники чата водителей Пензы в мессенджере Viber. По словам очевидицы, авария случилась около 6:58. Пожилая женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу и попала под машину.

«Две полосы в сторону «Петуха» успели остановиться, а в сторону Арбекова по крайней левой она метнулась, ударилась головой о капот авто, замешкалась и нырнула, и ее затащило под грузовую машину. Водитель жал по тормозам, но, к сожалению, протащил», - описала момент ДТП автолюбительница.

Чуть позже в соцсетях появилась информация, что наезд совершил водитель спецтехники.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» факт смертельного ДТП подтвердили. Подробности аварии уточняются.