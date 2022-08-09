Происшествия

На трассе М5 в Пензе пешеход погиб под колесами спецтехники

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На трассе М5 в Пензе под колесами грузовика оказался пешеход. От полученных травм он скончался.

О ДТП сообщили участники чата водителей Пензы в мессенджере Viber. По словам очевидицы, авария случилась около 6:58. Пожилая женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу и попала под машину.

«Две полосы в сторону «Петуха» успели остановиться, а в сторону Арбекова по крайней левой она метнулась, ударилась головой о капот авто, замешкалась и нырнула, и ее затащило под грузовую машину. Водитель жал по тормозам, но, к сожалению, протащил», - описала момент ДТП автолюбительница.

Чуть позже в соцсетях появилась информация, что наезд совершил водитель спецтехники.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» факт смертельного ДТП подтвердили. Подробности аварии уточняются.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

а в сторону Арбекова по крайней левой она метнулась, ударилась головой о капот авто, замешкалась и нырнула, и ее затащило под грузовую машину
Что это за словесный понос?

Гость||

Гость писал(a):

а в сторону Арбекова по крайней левой она метнулась, ударилась головой о капот авто, замешкалась и нырнула, и ее затащило под грузовую машину

Что это за словесный понос?

Это были изъяснения буртасской бабы.

Гость||

И тут он попёр на меня: глаза бешеные, шерсть дыбом!

Гость||

До каких пор автобыдло будет продолжать безнаказанно убивать людей, пешеходов, отравлять им жизнь? Пора брать "калаш" и решать эту проблему, если "власть" не хочет.

Гость||

Спили мушку, Крошка! Очень большая мушка!

Гость||

Пешеходы сами под колеса прыгают, куда бабушка так торопилась?

Имя: Гость
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