В Заводском районе загорелся продуктовый магазин

07.08.2023 | 14:16

Поздно вечером в воскресенье, 6 августа, на улице Циолковского в Пензе загорелся продуктовый магазин, расположенный в доме № 14.

Очевидцы, а их на месте ЧП собралось немало, выложили в Сеть кадры работы пожарных. На них видно, как спасатели пытаются попасть внутрь здания.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 22:08. На улицу Циолковского выехали 14 человек на трех машинах.

В помещении площадью 50 кв. м сгорели кондиционер и стеллажи на 15 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет», - добавили в МЧС.