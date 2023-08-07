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Происшествия

В Заводском районе загорелся продуктовый магазин

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Поздно вечером в воскресенье, 6 августа, на улице Циолковского в Пензе загорелся продуктовый магазин, расположенный в доме № 14.

Очевидцы, а их на месте ЧП собралось немало, выложили в Сеть кадры работы пожарных. На них видно, как спасатели пытаются попасть внутрь здания.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 22:08. На улицу Циолковского выехали 14 человек на трех машинах.

В помещении площадью 50 кв. м сгорели кондиционер и стеллажи на 15 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет», - добавили в МЧС.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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