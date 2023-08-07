Массовая драка в Засечном попала на видео

07.08.2023 | 11:53

В ночь на понедельник, 7 августа, покой жителей Засечного нарушили агрессивно настроенные мужчины. Они устроили массовую драку.

Происшествие попало в объектив камеры.

Позднее видео появилось в пензенском Telegram-канале.

На кадрах двое мужчин бьют оппонента на парковке. Еще несколько человек, собравшихся чуть поодаль, громко спорят между собой, затем конфликтующие наносят друг другу удары.

По словам очевидцев, в драке участвовали более 10 мужчин. Некоторым из них потребовалась помощь медиков, других задержали.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, в отдел полиции доставили четверых. С ними провели профилактическую беседу, а затем отпустили. У мужчин не было претензий к прочим участникам драки.

Серьезных травм в происшествии никто не получил.

«Причиной драки стал словесный конфликт», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.