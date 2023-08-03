В Пензе снова эвакуировали посетителей «Коллажа»

03.08.2023 | 20:17

Вечером в четверг, 3 августа, посетителям ТРК «Коллаж» снова пришлось экстренно покинуть здание. По словам очевидцев, на этот раз из-за пожарной тревоги.

Кадры с места появились в Сети.

«Вы не поверите, но в «Коллаже» на данный момент опять эвакуация людей! Мы просто уже в шоке от происходящего», - рассказал автор снимков.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что вызова в «Коллаж» не поступало.

В понедельник, 31 июля, посетителей «Коллажа» также эвакуировали. Тогда причиной стало анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Аналогичное предупреждение получил и ТЦ «Сан и Март».